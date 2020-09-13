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13 сентября 2020, воскресенье, 11:09 359
Внешняя политика 2020-09-13T11:30:07+03:00
Українські Новини
Украинско-белорусская граница находится под усиленной охраной, — Госпогранслужба

Украинско-белорусская граница находится под усиленной охраной, — Госпогранслужба

Валерия Драгомирова
усиленная охрана госграницы, Граница с Беларусью, Охрана границы
Граница с Беларусью. Фото: autotraveler.ru
Граница с Беларусью. Фото: autotraveler.ru

Государственная пограничная служба Украины продолжает проводить усиленные меры безопасности на границе с Беларусью. Ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной. 

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в соцсети Facebook. 

"Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную его охрану. В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "Дозор" и Кинологического учебно центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера "Safe Boat 27", - сказано в нем.

Также проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение по техническим постам, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт. 

В ГПСУ напомнили, что протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более 1 тыс. км, он проходит в пределах 5 областей.



Как сообщали Українські Новини, Лукашенко привел армию в полную боеготовность и укрепил западное направление. 

Кроме того, иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину

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