Украинско-белорусская граница находится под усиленной охраной, — Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины продолжает проводить усиленные меры безопасности на границе с Беларусью. Ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в соцсети Facebook.



"Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную его охрану. В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "Дозор" и Кинологического учебно центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера "Safe Boat 27", - сказано в нем.

Также проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение по техническим постам, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.

В ГПСУ напомнили, что протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более 1 тыс. км, он проходит в пределах 5 областей.







Как сообщали Українські Новини, Лукашенко привел армию в полную боеготовность и укрепил западное направление.



Кроме того, иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину.

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