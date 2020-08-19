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19 августа 2020, среда, 18:27 103
Транспорт 2020-08-19T18:34:19+03:00
Українські Новини
В Киеве на Шулявском путепроводе ограничат движение из-за ремонтных работ

В Киеве на Шулявском путепроводе ограничат движение из-за ремонтных работ

Елена Новикова
КГГА, Ограничение, Ограничение движения, Шулявский путепровод, Ограничение движения в Киеве
Ограничение движения. Фото: kievvlast.com.ua
Ограничение движения. Фото: kievvlast.com.ua

Киевская городская государственная администрация (КГГА) частично ограничит движение на Шулявском путепроводе до 05:00 23 августа в связи с работами по устройству верхних слоев асфальтобетонного покрытия, в то время, как ранее частично ограничили движение на Южном мосту.

Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.

"На Шулявском путепроводе начались работы по устройству верхних слоев асфальтобетонного покрытия... В связи с этим Департамент (транспортной инфраструктуры) напоминает о частичном ограничении транспортного движения в районе развязки на период выполнения работ - до 05:00 23 августа", - говорится в нем.

Отмечается, чтообустраивать покрытие будут на главном путепроводе и на подходах из сторон ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.

Как сообщали Українськi Новини, Киев частично ограничит движение на Новоконстантиновском путепроводе с 20 по 22 августа в связи с заменой дорожного покрытия.

Как сообщали Українські новини, движение на киевских улицах ограничат из-за съемок фильма платформы Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. 

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