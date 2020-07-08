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08 июля 2020, среда, 08:36 1011
Мир 2020-07-08T09:30:02+03:00
Українські Новини
ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса

ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса

Елизавета Кесельман
ВОЗ, Коронавирус, всемирная организация здравоохранения, вакцина от коронавируса
Брифинг Всемирной организации здравоохранения. Скриншот: pscp.tv
Брифинг Всемирной организации здравоохранения. Скриншот: pscp.tv

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которую раньше ученые призвали рассмотреть рекомендации по коронавирусу, заявила о предположительно еще одном пути воздушной передачи COVID-19, провоцирующего инфекцию. Об этом на брифинге заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керхове.

Отмечается, что в ближайшее время организация представит доклад со всей известной информацию.

Так, в организации ознакомились с обращением более 200 ученых из 32 стран мира относительно возможной передачи коронавируса через воздух.

"Официальные лица говорят о возможности воздушного и аэрозольного путей, как одного из способов передачи коронавируса", - заявила Керхове.

Ученые заявили, что существует вероятность перемещения коронавируса в воздухе в виде более мелких частиц, что позволяет вирусу проникать в организм человека во время дыхания.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной болезни далека от завершения

Также в ВОЗ не уверены, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса.

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