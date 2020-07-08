ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которую раньше ученые призвали рассмотреть рекомендации по коронавирусу, заявила о предположительно еще одном пути воздушной передачи COVID-19, провоцирующего инфекцию. Об этом на брифинге заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керхове.

Отмечается, что в ближайшее время организация представит доклад со всей известной информацию.

Так, в организации ознакомились с обращением более 200 ученых из 32 стран мира относительно возможной передачи коронавируса через воздух.

"Официальные лица говорят о возможности воздушного и аэрозольного путей, как одного из способов передачи коронавируса", - заявила Керхове.

Ученые заявили, что существует вероятность перемещения коронавируса в воздухе в виде более мелких частиц, что позволяет вирусу проникать в организм человека во время дыхания.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной болезни далека от завершения.

Также в ВОЗ не уверены, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса.