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12 сентября 2020, суббота, 20:30 113
Транспорт 2020-09-12T22:00:02+03:00
Українські Новини
Авиакомпания LOT отменила плату за изменения даты вылета и маршрута

Авиакомпания LOT отменила плату за изменения даты вылета и маршрута

Надежда Комендантова
Авиаперелет, Авиарейс, авиабилеты, Авиакомпания LOT
Embraer 170 LOT. Фото: avianews.com
Embraer 170 LOT. Фото: avianews.com

В то время, как МОЗ по состоянию на 11 сентября отнес 47 стран к странам "красной зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19, авиакомпания LOT отменила оплату за изменение билетов по всем новым бронированиям, теперь пассажир может неограниченное количество раз менять дату вылета или маршрут.

Об этом пишет avianews.

Изменения в тарифах вступают в силу по всем новым бронированиям, которые сделаны с 10 сентября по 31 декабря 2020 года.

Новые правила распространяются на все типы тарифов, включая самые дешевые Saver без включенного багажа.

Если во время таких изменений возникает тарифная разница, и новый билет стоит дороже старого, пассажиру необходимо будет ее доплатить.

Изменить дату вылета можно с помощью функции управление бронированием на сайте LOT. Если необходимо изменить маршрут, пассажиру придется звонить в колл-центр авиакомпании.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров отменил разрешение на въезд в Украину иностранцев, которые едут транзитом.

27 августа Кабмин ускорил введение запрета на въезд в Украину иностранцев на один день, с 28 августа, и разрешил им въезд для работы.

Тем временем, на авиабилеты ввели дополнительный сбор: как изменились цены на перелеты

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