На авиабилеты ввели дополнительный сбор: как изменились цены на перелеты

Верховная Рада закрепила в Воздушном кодексе государственный сбор с авиакомпаний за каждого вылетающего из Украины пассажира в размере 2 долларов, закон уже вступил в силу 7 августа 2020 года. Ставка госавиасбора за каждого пассажира на рейсах внутри Украины составит $0,5, на международных рейсах – $2. Ставка за каждую тонну груза на внутренних рейсах составит $2,5, на международных – $10. Согласно принятому закону, государственный авиационный сбор будут взимать с авиаперевозчиков. Об том, как отразится это на цене на авиабилеты, сообщает The Page.

Билеты национальных авиаперевозчиков могут подорожать на $0,5–2 доллара.

Авиационный юрист Андрей Гук в комментарии Avianews сообщил, что международные авиакомпании, которые летают в Украину, уже включают аналог сбора в стоимость билета отдельной строкой под обозначением UD. Но в случае с национальными перевозчиками, например МАУ, билеты могут подорожать на $0,5–2. Это может произойти из-за того, что авиакомпания сейчас не учитывает сбор в цене билета.

В каких случаях авиасбор не взимается:

Авиасбор не будут взимать при перевозке высших должностных лиц, официальных делегаций, гуманитарной помощи, детей до двух лет, пассажиров с сервисными билетами, пассажиров, которые осуществляют транзитный перелет. Исключение составляют также полеты, которые связаны с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, и санитарные авиарейсы.

Если авиакомпания не оплатит авиасбор в течение 30 дней, она не только не сможет открыть новый маршрут, пополнить свой флот самолетом, но и попасть под санкции.

Куда отправляются деньги:

Авиационный сбор будет направляться в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях.

Как сообщали Українські Новини, тем временем, в июле трафик в воздушном пространстве Украины сократился на 68,3%.



А мировые авиакомпании готовятся к полному возобновлению перелетов не раньше 2024 года.