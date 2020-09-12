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12 сентября 2020, суббота, 19:58 128
Политика 2020-09-12T20:15:01+03:00
Українські Новини
В отставку подал черниговский губернатор и заявил, что лишен влияния на кадры и областной совет

В отставку подал черниговский губернатор и заявил, что лишен влияния на кадры и областной совет

Ольга Фандорина
Губернаторы, Черниговская область, Андрей Прокопенко, Отставка губернатора
Андрей Прокопенко подал в отставку. Фото: скриншот видео
Андрей Прокопенко подал в отставку. Фото: скриншот видео

Председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал заявление об отставке.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья! Хочу сообщить вам важную информацию, которую хотел бы, чтобы вы узнали именно от меня. Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА. Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", - написал он.

Ранее Зеленский назначил львовским губернатором Мальского.

Также Зеленский назначил донецким губернатором Кириленко вместо Куця.

Как сообщали Українськi Новини, 27 мая Кабмин одобрил назначение киевским губернатором Володина.

11 марта Президент Владимир Зеленский временно возложил обязанности председателя Киевской областной государственной администрации на Василия Володина.

 

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