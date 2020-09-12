В отставку подал черниговский губернатор и заявил, что лишен влияния на кадры и областной совет

Председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал заявление об отставке.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья! Хочу сообщить вам важную информацию, которую хотел бы, чтобы вы узнали именно от меня. Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА. Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", - написал он.

Ранее Зеленский назначил львовским губернатором Мальского.

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