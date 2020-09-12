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12 сентября 2020, суббота, 18:37 565
Силовые структуры 2020-09-12T20:00:01+03:00
Українські Новини
СБУ расследует срыв операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" из-за разглашения данных

СБУ расследует срыв операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" из-за разглашения данных

Ольга Фандорина
СБУ, ЧВК Вагнера, Разглашение секретной информации, Боевики Вагнера
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Депутат от фракции "Европейская солидарность" в Раде Алексей Гончаренко заявляет, что Служба безопасности Украины начала расследование о возможном срыве операции по задержанию боевиков частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" из-за разглашения данных.

Об этом он написал в своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"Я написал депутатское обращение по расследованию разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси. В ответ на этот запрос мне сообщили, что Главное следственное управление СБУ уже начало досудебное расследование в уголовном производстве от 8 сентября 2020 по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 387 Уголовного Кодекса Украины "Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования"", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать возможную государственную измену и шпионаж руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в деле о боевиках частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Ранее СБУ опровергала информацию об участии службы в операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

СМИ сообщали, что украинские спецслужбы год готовили операцию по задержанию группы боевиков, для чего выманили их в Беларусь, но спецоперация провалилась после того, как силовики доложили о планах Офису Президента

Беларусь передала России задержанных возле Минска боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Украина ожидала от Беларуси более взвешенного и юридически корректного решения по задержанным возле Минска боевикам частной военной компании "Вагнера".

Ранее сообщалось о том, что для 33 боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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СБУ расследует срыв операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" из-за разглашения данных
Украина
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