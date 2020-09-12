Зеленскому в Одессе пообещали, что пробок при въезде на Хаджибейском лимане больше не будет

Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом реконструкции моста через Хаджибейский лиман в Одесской области, из-за которой пробки на въезде в курортный город стояли практически на каждых выходных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Владимир Зеленский осмотрел ход реконструкции мостового перехода через Хаджибейский лиман на автомобильной дороге "Киев - Одесса", - говорится в нем.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков отметил, что уже реконструировано одну половину моста.

"Все помнят, что здесь, на въезде в Одессу, были пробки. Это негативно отражалось на туризме во всем регионе. Сейчас эту острейшую проблему сняли, работает три полосы. До следующих майских праздников мы завершим другую половину, будет шесть полос. Заторов (на въезде) в Одессу больше не будет", - сказал Кубраков.

Работы по обустройству проезжей части правого проезда моста начались в мае.

Было демонтировано старое покрытие и устроено монолитную железобетонную плиту, деформационные швы, переходные плиты и карнизные блоки, положено гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие.

Президент поинтересовался, как будет осуществляться весовой контроль автомобилей на мостовом переходе.

Кубраков отметил, что на мосту через Хаджибейский лиман запланировано устроить систему взвешивания в движении.

"Рад, что этот переход так активно реконструируют. Если мы говорим, что Одесса - наша жемчужина, то добираться сюда должно быть комфортно", - сказал Зеленский.

Председатель "Укравтодора" сообщил, что в Одесской области в 2020 году будет отремонтировано 194 км дорог государственного значения и 51,1 км местных дорог.

Все тендеры на строительство дорог государственного значения завершено.

Кубраков рассказал о строительстве новой дороги в Одесский порт.

По его словам, тендер на строительство новой дороги уже объявлено, поэтому подготовительные работы можно будет начать уже в этом году.

Глава Укравтодора проинформировал Президента о реконструкции 314 км трассы "Киев - Одесса".

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком, которое предусматривает финансирование реконструкции автодороги.

Подписание соглашения с Европейским банком реконструкции и развития ожидается в октябре 2021 года.

Ранее Українські Новини уже сообщали, что летом в Одессе разрешили работать ночным клубам, ресторанам и детским лагерям. Однако, чтобы попасть в город, людям приходится пройти испытание долгими пробками на трассе Киев – Одесса. Ситуацию усложняет то, что вместе с легковыми автомобилями в Одессу направляются также длинные караваны из грузовиков.

Также ранее Українські Новини рассказали о нескольких способах, как быстро доехать на Черное море и не "застрять" на дороге в пробках.

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