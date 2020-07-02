Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье

В то время, как начался сезон отпусков, украинцы начали массово ехать отдыхать на море, особенно на выходные дни, в результате чего на трассе Киев-Одесса образовалась многокилометровая пробка. Українські Новини расскажут о нескольких способах, как быстро доехать на Черное море и не "застрять" на дороге в пробках. Летний сезон уже в разгаре, поэтому украинцы все больше едут отдыхать на море. Самое популярное место для отпуска пока остается Одесса. Однако, чтоб не застрять в транспортной пробке, есть несколько вариантов как быстро добраться до черноморского побережья. Объездные пути Попасть в Одессу можно не только через трассу Киев-Одесса. Есть два объездных пути для легковых автомобилей, которые обнародовала патрульная полиция Одесской области. Маршрут для легковых авто – через села Болгарка-Выгода-Палиивка. Объездные пути. Фото: Facebook\/Патрульная полиция Одесской области На море поездом Добраться до Одессы без пробок можно и поездом. Сейчас курсируют такие маршруты из Киева: №761 Л Киев-Одесса №763 Л Киев-Одесса №763 О Киев-Одесса №105 К Киев-Одесса Авиасообщение Украина постепенно восстанавливает и внутренние авиарейсы. Поэтому на море можно попасть самолетом. Международный аэропорт "Борисполь" в Киевской области возобновил авиарейсы Киев-Одесса. Сейчас уже доступны авиаперелеты компаний "Wind Rose", "Sky Up Airlines". Ранее Українські Новини сообщали, в Одессе на пляжах отдыхающие игнорируют карантинные ограничения: не носят маски и нарушают дистанцию. Во время усиления карантина, в Одессе работников пляжа обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.