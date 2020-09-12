Зеленському в Одесі пообіцяли, що пробок при в'їзді на Хаджибейському лимані більше не буде

Президент Володимир Зеленський ознайомився з ходом реконструкції моста через Хаджибейський лиман в Одеській області, де влітку традиційно стояли затори.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Під час робочої поїздки в Одеську область президент Володимир Зеленський ознайомився з ходом реконструкції мостового переходу через Хаджибейський лиман на автомобільній дорозі "Київ - Одеса", - йдеться в ньому.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков зазначив, що вже реконструйовано одну половину моста.

"Всі пам'ятають, що тут, на в'їзді в Одесу, були затори. Це негативно відбивалося на туризмі в усьому регіоні. Зараз цю найгострішу проблему зняли, працюють три смуги. До наступних травневих свят ми завершимо другу половину, буде шість смуг. Заторів (на в'їзді) в Одесу більше не буде", - сказав Кубраков.

Роботи з облаштування проїжджої частини правого проїзду моста почалися в травні.

Було демонтовано старе покриття і зроблено монолітну залізобетонну плиту, деформаційні шви, перехідні плити і карнизні блоки, покладено гідроізоляцію і асфальтобетонне покриття.

Президент поцікавився, як буде здійснюватися ваговий контроль автомобілів на мостовому переході.

Кубраков зазначив, що на мосту через Хаджибейський лиман заплановано влаштувати систему зважування в русі.

"Радий, що цей перехід так активно реконструюють. Якщо ми говоримо, що Одеса - наша перлина, то добиратися сюди має бути комфортно", - сказав Зеленський.

Голова "Укравтодору" повідомив, що в Одеській області у 2020 році буде відремонтовано 194 км доріг державного значення і 51,1 км місцевих доріг.

Всі тендери на будівництво доріг державного значення завершено.

Кубраков розповів про будівництво нової дороги в Одеський порт.

З його слів, тендер на будівництво нової дороги вже оголошено, тому підготовчі роботи можна буде розпочати вже в цьому році.

Глава Укравтодору поінформував президента про реконструкцію 314 км траси "Київ - Одеса".

Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком, яка передбачає фінансування реконструкції автодороги.

Підписання угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку очікується в жовтні 2021 року.

У зв'язку з тим, що українці почали масово їхати відпочивати на море, особливо на вихідні дні, в результаті чого на трасі Київ-Одеса утворюються багатокілометрові пробки. Щоб не стояти в кілька годинних пробках, українці можуть швидко доїхати на Чорне море і не "застрягти" на дорозі в пробках: є декілька варіантів як швидко дістатися до чорноморського узбережжя.

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