В Одессе разрешили работать ночным клубам, ресторанам и детским лагерям

В связи с тем, что Одесская область попала в "зеленую зону" карантина, местные власти ослабили ограничительные меры. Об этом сообщил в своем facebook глава областной государственной администрации Максим Куцый.

"В связи с тем, что с 1 августа Одесская область отнесена Кабмином к "зеленой" карантинной зоне, у нас начался прием детей в оздоровительные лагеря, что ранее было под запретом", - написал Куцый.

Также чиновник подчеркнул, что рестораны и ночные клубы могут работать до утра, но с обязательным соблюдением карантинных ограничений.

В то же время Куцый отметил, что количество заболевших коронавирусом в Одесской области достигло 3492 человек, из них скончались 52 зараженных. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 68 местных жителей.

Как сообщали Українськi Новини, с 3 августа "красный уровень" эпидемической опасности установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.