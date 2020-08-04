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04 августа 2020, вторник, 08:53 169
Общество 2020-08-04T09:00:01+03:00
Українські Новини
В Одессе разрешили работать ночным клубам, ресторанам и детским лагерям

В Одессе разрешили работать ночным клубам, ресторанам и детским лагерям

Ольга Фандорина
Одесса, Карантин, Адаптивный карантин, Зональный карантин
Карантин в Одессе
Карантин в Одессе

В связи с тем, что Одесская область попала в "зеленую зону" карантина, местные власти ослабили ограничительные меры. Об этом сообщил в своем facebook глава областной государственной администрации Максим Куцый.

"В связи с тем, что с 1 августа Одесская область отнесена Кабмином к "зеленой" карантинной зоне, у нас начался прием детей в оздоровительные лагеря, что ранее было под запретом", - написал Куцый.

Также чиновник подчеркнул, что рестораны и ночные клубы могут работать до утра, но с обязательным соблюдением карантинных ограничений. 

В то же время Куцый отметил, что количество заболевших коронавирусом в Одесской области достигло 3492 человек, из них скончались 52 зараженных. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 68 местных жителей. 

Как сообщали Українськi Новини, с 3 августа "красный уровень" эпидемической опасности установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

Тем временем, в Тернополе, который тоже отнесли в "красную" зону по эпидопасности, пассажиры поезда, ехавшего из Херсона, устроили бунт, чтобы он остановился в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".

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