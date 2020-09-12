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12 сентября 2020, суббота, 09:30 672
Внешняя политика 2020-09-12T09:30:53+03:00
Українські Новини
Советники лидеров "нормандской четверки" договорились о продлении режима прекращения огня

Советники лидеров "нормандской четверки" договорились о продлении режима прекращения огня

Анна Рудык
нормандский формат, нормандская четверка, война на Донбассе, режим прекращения огня, Нормандская встреча
Нормандская четверка. Фото: inform-ua
Нормандская четверка. Фото: inform-ua

После того, как боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, политические советники лидеров Нормандского формата (Германия, Россия, Франция, Украина) поддержали призыв Украины по продлению режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Украины по итогам встречи политические советников, которая завершилась вечером 11 сентября в Берлине.

В украинскую делегацию входили руководитель офиса Президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, член украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

"Участники поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Участники встречи подробно обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "Нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и подробности переговоров в минской Трехсторонней контактной группе.

Во время встречи большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечение полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста в таких лиц.

Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемых лиц в ближайшее время.

Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран - участниц "Нормандской четверки" в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в нормандской формате.

При этом в сообщении не указано обсуждали ли стороны вопрос изменений в постановление Верховной Рады о местных выборах относительно Донбасса, что требовала ранее российская сторона и другие вопросы касающиеся политического урегулирования.

Как сообщали Українськi Новини, с 0:00 27 июля вступила в силу договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, достигнутая на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) 22 июля.

В последние несколько дней эта договоренность оказалась под угрозой срыва - "руководство" сепаратистов обвинило Украину в нарушениях при обустройстве укреплений в с. Шумы и заявило, что обстреливает их.

Также специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

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