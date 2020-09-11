подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 сентября 2020, пятница, 09:35 255
Силовые структуры 2020-09-11T11:30:03+03:00
Українські Новини
Ситуация на Донбассе: боевики за сутки трижды обстреляли позиции ВСУ

Ситуация на Донбассе: боевики за сутки трижды обстреляли позиции ВСУ

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 10 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Враг обстрелял из стрелкового оружия позиции войск возле Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Кроме того, два враждебных обстрела зафиксировано на участке фронта вблизи Золотого.

Сначала враг применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Военные продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил должным образом исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

В прифронтовых районах саперами разминировано более девяти гектаров территории и передано на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.

Как сообщали Українськi Новини, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

Ранее Українськi Новини писали, почему поселок Шумы стал камнем преткновения к достижению перемирия.

Больше новостей о: война на Донбассе ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе

На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС в район...
Боевики ОРДЛО пытались поджечь траву возле позиций...
Украина призвала Россию присоединиться к инспекции...
Богдана зовут в ГБР, Минобразования угрожает дирек...
Сегодня Украина должна осуществить большой платеж в пользу МВФ
В Украине новый антирекорд: впервые более 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Новости
Сотруднику СБУ, вымогавшему взятку в $250 тысяч по делу Давыденко, снизили залог на 8 миллионов 11:38
Рубль перед выходными "замер". Курс российской нацвалюты на 11 сентября 11:37
Захоронение воинов УНР и Галицкой армии. Фото: news.vn.ua
Жертвы войны и эпидемии: в Виннице обнаружили масштабное захоронение воинов УНР и Галицкой армии 11:28 Видео
Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжил свой плавный рост 11:17
На масштабном форуме "Кожен зможе!" в Запорожье "Слуга Народа" объявила лидеров праймериз 11:06
больше новостей
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины 09:26
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Под Киевом из-за вспышки COVID-19 закрыли группу детского сада 14:47
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
больше новостей
Тимошенко вылечилась от COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok