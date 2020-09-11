Ситуация на Донбассе: боевики за сутки трижды обстреляли позиции ВСУ

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 10 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Враг обстрелял из стрелкового оружия позиции войск возле Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Кроме того, два враждебных обстрела зафиксировано на участке фронта вблизи Золотого.

Сначала враг применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Военные продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил должным образом исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

В прифронтовых районах саперами разминировано более девяти гектаров территории и передано на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.

Как сообщали Українськi Новини, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

Ранее Українськi Новини писали, почему поселок Шумы стал камнем преткновения к достижению перемирия.

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