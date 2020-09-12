Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом

Максим Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом. Фото: КМУ

Максим Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом. Фото: КМУ

В то время как в Украине обновили карантинные зоны эпидемиологической опасности , министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом.

"Исходя из того, с какой скоростью мы перевалили 2 тыс., а сейчас 3 тыс., и с другой стороны легкомысленное отношение к правилам новой реальности, которые установлены в государстве, мы идем не по самому доброму сценарию, мягко говоря, потому что с такой же скоростью можем перейти 4 тыс.", – сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передают Українськi Новини.

По его словам, это приведет к росту нагрузки на больницы и соответственно может привести к нехватке коек и врачей, для предоставления больным коронавирусом медицинской помощи.

Как сообщали Українські новини, в Украине новый "коронавирусный" антирекорд: за сутки заболело более 3 тысяч человек.

Кроме того, эпидемиолог спрогнозировал, что рост заболевания коронавирусом припадет на сентябрь-октябрь.

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