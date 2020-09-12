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12 вересня 2020, субота, 00:03 8
Медицина 2020-09-12T01:15:01+03:00
Українські Новини
Степанов заявив, що Україна йде не за найкращим сценарієм ситуації з коронавірусом

Степанов заявив, що Україна йде не за найкращим сценарієм ситуації з коронавірусом

Александр Савич
МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні
Максим Степанов заявив, що Україна йде не за найкращим сценарієм ситуації з коронавірусом. Фото: КМУ
Максим Степанов заявив, що Україна йде не за найкращим сценарієм ситуації з коронавірусом. Фото: КМУ

У той час як в Україні оновили карантинні зони епідеміологічної небезпеки, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна йде не за найкращим сценарієм ситуації з коронавірусом.

"Виходячи з того, з якою швидкістю ми перевалили 2 тис., а зараз 3 тис., і з іншого боку легковажне ставлення до правил нової реальності, які встановлені в державі, ми йдемо не за найкращим сценарієм, м'яко кажучи, тому що з такою ж швидкістю можемо перейти 4 тис.", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

За його словами, це призведе до зростання навантаження на лікарні і відповідно може привести до нестачі ліжок і лікарів, для надання хворим на коронавірусі медичної допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, 10 вересня, кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 144 до 148 756, кількість померлих від захворювання збільшилася на 53 людини до 3 076.

Також лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк очікує зростання захворюваності на коронавірус і заповненість ліжок в лікарнях у вересні-жовтні 2020 року.

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