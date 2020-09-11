Коллега обвинила актера из сериала "Слуги народа" в сексуальных домогательствах

Актера сериала "Слуга Народа" Владимира Владимирова коллега Татьяна Острецова обвинила в сексуальных домогательствах на съемочной площадке.

О подробностях секс-скандала сообщает издание "Страна".

Актеру Владимирову, который в сериале "Слуга Народа" сыграл президента Франции Эммануэля Макрона 51 год. Его обвинила коллега по съемочной площадке Татьяна Острецова, с которой Владимиров снимается в другом сериале – "След". Актриса утверждает, что 22 августа Владимиров лез ей руками между ног. Якобы имеются видеодоказательства харасмента, но они пока публично не представлены.

"Владимиров Владимир во время сцены неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колени, якобы успокаивать, этот мудак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади - он лапал меня за ягодицы", - написала женщина.

Она уточнила, что приставания длились на протяжении нескольких дублей, и ей приходилось выкручиваться. Коллегам она не пожаловалась, хотя сейчас признает, что это было ошибкой. После съемок она рассказала обо всем второму режиссеру Евгению Орцу. Он тоже подтвердил, что Владимиров в конце каждой сцены лез к интимным зонам актрисы, хотя сразу это заметить было сложно.

Первый режиссер проекта Павел Потатуев также подтверждает факт домогательств. По его словам, они с Орцем просмотрели отснятый материал и увидели, что Владимиров несколько раз касался актрисы там, где это не предусматривалось сценарием.

После того, как Острецова написала о случившемся в Facebook и вынесла конфликт в публичную плоскость, на ее защиту выступили члены сообщества Ukrainian Film School. Кроме того, актриса уже написала заявление на Владимирова в полицию.

Сам Владимир Владимиров свою вину отрицает.

По его словам, актриса никак не могла понять, как ей играть, а там, где не нужно, Владимиров касался случайно: сцена была динамичная, снимали борьбу. Претензии со стороны режиссера он тоже отметает. Якобы съемочная группа была взвинчена после съемок, и это повлияло на их суждения.

А вот актеры, которые снимались в одних сценах с Владимиром, утверждают, что актер вел себя корректно. Одна из актрис заявила, что к ней он не приставал, а приставал ли к пострадавшей – не видела. По ее словам, кто в этой ситуации прав, а кто виноват - непонятно.

Татьяна отказалась от помощи кино союза актёров CINCIN. Те передали дело в киносособщество “Гильдия кинематографистов Украины”, для независимого расследования. Киногильдия провела собственное внутреннее расследование по факту претензий Острецовой, но доказать вину Владимирова так и не смогла. И в “черный список” актеров его так и не внесли, хотя на этом настаивала актриса.

Как сообщали Українські Новини, бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен обвиняется в сексуальных домогательствах во время интервью, и ему грозит уголовная ответственность.

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