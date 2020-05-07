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  • Бывшему президенту Франции грозит уголовная ответственность за сексуальные домогательства, – Le Monde
07 мая 2020, четверг, 13:33 787
Европа 2020-05-07T14:15:35+03:00
Українські Новини
Бывшему президенту Франции грозит уголовная ответственность за сексуальные домогательства, – Le Monde

Бывшему президенту Франции грозит уголовная ответственность за сексуальные домогательства, – Le Monde

Елизавета Кесельман
Франция, Обвинения, Домогательства, сексуальные домогательства
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен.Фото: ru.wikipedia.org
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен.Фото: ru.wikipedia.org

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен обвиняется в сексуальных домогательствах во время интервью, и ему грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает издание Le Monde.

Согласно информации, экс-глава Франции, который был у власти с 1974 по 1981 год, во время интервью для общественного вещателя WDR в конце 2018 года положил руку на ягодицы 37-летней немецкой журналистке Анн-Катрин Страке. Жалоба попал в распоряжение издания. 

Отмечается, что журналистка подала жалобу, которая направлена в прокуратуру Парижа за сексуальное насилие, которое по закону наказывается лишением свободы на два года и штрафом в 30 тысяч евро. 

"В конце интервью Страке спросила д'Естена, не хотел бы тот сфотографироваться с ней, ее оператором. На что тот согласился, а затем, коснувшись ее талии, положил руку на ягодицу", - говорится в сообщении.

"Я была очень удивлена и не одобряя эти приступы, которые поставили меня в очень неловкую ситуацию, я пыталась оттолкнуть руку месье Жискара д'Естена, но не имела успеха. У меня сложилось впечатление, что он настаивал", - подтвердила свои обвинения Страке.

Журналистка утверждает, что 94-летний экс-президент пытался "унизить ее достоинство" и собирается доказывать это в соответствующих органах.

Как сообщали Українські Новини, ранее одного из самых авторитетных продюссеров Голливуда Харви Вайнштена приговорили к 23 годам тюремного заключения за сексуальное насилие.

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