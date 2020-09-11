Колега звинуватила актора із серіалу "Слуги народу" в сексуальних домаганнях

Актора серіалу "Слуга Народу" Володимира Владимирова звинуватила в сексуальних домаганнях на знімальному майданчику колега Тетяна Острецова.

Про подробиці секс-скандалу повідомляє видання "Страна" .

51-річний актор Володимир Владимиров у серіалі "Слуга Народу" зіграв президента Франції Еммануеля Макрона. Його звинуватила колега по знімальному майданчику Тетяна Острецова, з якою Владимиров знімається й в іншому серіалі - "Слід". Актриса стверджує, що 22 серпня Владимиров ліз їй руками між ніг. Нібито є відеодокази харасмента, але вони поки публічно не представлені.

"Владимиров Володимир під час сцени неодноразово ліз своїми руками мені між ніг. У першому дублі у нього це вийшло. Коли в сцені мене потрібно було тримати за коліна, нібито заспокоювати, цей мудак ліз мені між ніг. У другому дублі, коли він підбігає до мене ззаду - він лапав мене за сідниці", - написала жінка.

Вона уточнила, що домагання тривали протягом декількох дублів, і їй доводилося викручуватися. Колегам вона не поскаржилася, хоча зараз визнає, що це було помилкою. Після зйомок вона розповіла про все другому режисерові Євгену Орцу. Він теж підтвердив, що Владимиров в кінці кожної сцени ліз до інтимних зон актриси, хоча відразу це помітити було важко.

Перший режисер проєкту Павло Потатуєв також підтверджує факт домагань. За його словами, вони з Орцем переглянули знятий матеріал і побачили, що Владимиров кілька разів торкався актриси там, де це не передбачалося сценарієм.

Після того, як Острецова написала про те, що трапилося в Facebook і винесла конфлікт у публічну площину, на її захист виступили члени спільноти Ukrainian Film School. Крім того, актриса вже написала заяву на Владимирова в поліцію.

Сам Володимир Владимиров свою провину заперечує.

За його словами, актриса ніяк не могла зрозуміти, як їй грати, а там, де не потрібно, Владимиров доторкався випадково: сцена була динамічна, знімали боротьбу. Претензії з боку режисера він теж відкидає. Нібито знімальна група була напружена після зйомок, і це вплинуло на їх судження.

А ось актори, які знімалися в одних сценах з Володимиром, стверджують, що актор поводився коректно. Одна з актрис заявила, що до неї він не приставав, а приставав чи до постраждалої - не бачила. За її словами, хто в цій ситуації правий, а хто винен - ​​незрозуміло.

Тетяна відмовилася від допомоги кіно союзу акторів CINCIN. Ті передали справу в кіноспільному "Гільдія кінематографістів України", для незалежного розслідування. Кіногільдія провела власне внутрішнє розслідування за фактом претензій Острецова, але довести провину Владимирова так і не змогла. І в "чорний список" акторів його так і не внесли, хоча на цьому наполягала актриса.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в сексуальних домаганнях було звинувачено одного з найвпливовіших продюсерів Голлівуду, колишнього члена правління і співзасновник компанії Miramax Films, а також лауреата премії Оскар і BAFTA Харві Вайнштейна. Його засудили до 23 років ув'язнення у справі про сексуальне насильство.

Тим часом відома телеведуча Тіна Канделакі заявила про харасмент з боку колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

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