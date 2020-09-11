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11 сентября 2020, пятница, 20:55 253
Медицина 2020-09-11T20:55:01+03:00
Українські Новини
7,9 тыс. учеников переведены на дистанционное обучение в Киевской области

7,9 тыс. учеников переведены на дистанционное обучение в Киевской области

Александр Савич
Карантин, Коронавирус, дистанционное обучение, Карантин в школах, Коронавирус в Киевской области
Почти 8 тысяч учеников в Киевской области перевели на дистанционное обучение. Фото: Pexels
Почти 8 тысяч учеников в Киевской области перевели на дистанционное обучение. Фото: Pexels

7 871 ученик переведен на дистанционное обучение в Киевской области, в то время как в Украине обновили карантинные зоны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. 

"По состоянию на 10 сентября в 59 учебных заведениях Киевской области выявлены случаи заболевания педагогов и учащихся коронавирусом", – говорится в нем. 

Указано, что общее количество учеников, которые переведены на дистанционное обучение составляет 7 871.

"...Из них 5 613 учатся в 14 школах, которые полностью переведены на дистанционное обучение. Еще 79 отдельных классов (это 2 258 учеников) в 44 учебных учреждениях переведены на самоизоляцию, тогда как школы в которых они расположены, продолжают работать", – сказал председатель Киевской обладминистрации Василий Володин.

Кроме того, в Киевской области в условиях адаптивного карантина работают 686 учреждений дошкольного образования, которые посещает 33 920 детей.

Функционирование учреждений обеспечивают 12 088 работников.

В связи с заболеванием СОVID-19 закрыты на карантин 11 таких учреждений.

"К сожалению, школы и сады вынуждены идти на такие непопулярные меры. Детей переводят на онлайн-обучение. Но все мы понимаем, что сейчас другого выхода из ситуации нет. Мы все в одинаковом положении. Главное – уберечь здоровье и жизни людей. Прошу всех жителей Киевской области ответственно и с пониманием отнестись к таким мерам", – подчеркнул глава обладминистрации.

Как сообщали Українські новини, Киев перевели в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, что означает изменение ограничений в городе.

Также в Ивано-Франковске открывают детские сады, несмотря на то, что город находится в "красной" зоне.

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