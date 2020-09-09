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09 сентября 2020, среда, 17:18 170
Экономика 2020-09-09T19:00:03+03:00
Українські Новини
В августе базовая инфляция составила 0,1%

В августе базовая инфляция составила 0,1%

Кира Молчанова
Инфляция, рост цен, инфляция в Украине, Индекс потребительских цен
Инфляция. Фото: pixabay.com
Инфляция. Фото: pixabay.com

В августе 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 0,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В январе-августе 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 1,5%.

Базовая инфляция является субиндексом индекса потребительских цен.

Базовый ИПЦ (базовая инфляция) – часть инфляции, отражающая динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов.

Как сообщало агентство, в июле 2020 года базовый индекс потребительских цен понизился на 0,1%.

В 2019 году базовый индекс потребительских цен повысился на 3,9%.

Государственный бюджет на 2020 год был пересмотрен, исходя из макроэкономического прогноза, который предусматривает рост потребительских цен на 11,6% (декабрь к декабрю) вместо ранее запланированных 5,5%.

В июле 2020 года базовый индекс потребительских цен составил -0,1%.

По данным Нацбанка, в июле инфляцию сдерживало замедление роста цен на продукты питания за счет увеличения как отечественного, так и импортного предложения.

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