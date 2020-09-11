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11 сентября 2020, пятница, 19:15 1052
Америка 2020-09-11T19:15:10+03:00
Українські Новини
Исследователь диких племен Амазонии убит стрелой аборигена в джунглях Бразилии

Исследователь диких племен Амазонии убит стрелой аборигена в джунглях Бразилии

Александр Савич
Ученые, Бразилия, Исследователи, Абориген, Антропология, Стрела
В джунглях Амазонии аборигены убили стрелой ученого. Фото: pixabay.com
В джунглях Амазонии аборигены убили стрелой ученого. Фото: pixabay.com

Исследователя диких племен Амазонии убил стрелой абориген, в то время как в Украине ученые обнаружили захоронение воинов УНР. Об этом сообщает BBC Украина.

56-летний Риели Францискато всю жизнь посвятил исследованию неконтактных племен Амазонии, а также их защите. Он был сотрудником Национального фонда индейцев Бразилии.

Вчера, 10 сентября, он вместе с полицейскими попытался приблизиться к представителям ранее неизвестного ему племени, которые никогда не контактировали с людьми вне племени, в бразильском штате Рондония возле границы с Боливией.

Когда члены племени увидели чужих людей, они начали стрелять в них из луков. Стрела попала ученому в область сердца.

"Он закричал, вытащил стрелу из груди, пробежал около 50 метров и упал бездыханным", – рассказывает один из полицейских, который стал свидетелем убийства.

Францискато умер незадолго после того, как его доставили в больницу.

В эту поездке исследователь поехал один, именно поэтому он попросил полицейских сопровождать его, так как понимал риски и возможную опасность для своей жизни.

Коллеги Францискато говорят, что ранее это племя вело себя достаточно дружелюбно, а в среду их могло напугать присутствие полицейских.

Как сообщали Українські новини, в декабре прошлого года ученые выяснили предназначение истуканов на острове Пасхи.

Также в октября 2019 года ученые случайно обнаружили затерянный Эльдорадо.

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