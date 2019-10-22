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22 октября 2019, вторник, 21:23 1516
Америка 2019-10-22T21:24:23+03:00
Українські Новини
Ученые случайно наткнулись на давно затерянный "золотой город" Эльдорадо

Ученые случайно наткнулись на давно затерянный "золотой город" Эльдорадо

США, Археология, Эльдорадо, National Geographic
Пирамида. Ацтеки. Фото: pixabay
Пирамида. Ацтеки. Фото: pixabay

Ученые обнаружили в изолированной от внешнего мира части гор Колумбии неизвестный древний город. Предполагается, что речь идет о знаменитом Эльдорадо, сообщают Newsweek

Древнее поселение, которое, вероятно, было основано около 800 г. н.э. (сейчас ему около 1200 лет) и оставлено во время испанского завоевания, лежит на крутом гребне на высоте около 1500 километров, скрытое густым лесом.

Исследователю из National Geographic Альберту Лину и археологу Сантьяго Джиральдо, который в течение 20 лет проводил исследования в регионе, удалось обнаружить древний город, используя революционную технологию обработки изображений, известную как LiDAR (обнаружение света и определение дальности), которая позволяет "видеть сквозь" звросли,

"Это действительно одна из тех вещей, когда вы не ожидаете найти затерянный город, но иногда, если все выстраивается правильно, это может произойти", - сказала Линью.

В горах Колумбии родилась легенда о таинственном золотом городе. Многие экспедиции пытались отыскать Эльдорадо, но никто не добился успеха. Эльдорадо построила цивилизация Тайрона. Испанцы считали, что данный народ одержим культом золота. В XIV веке, когда завоеватели подошли к городу, поразились видом украшений, которые носили аборигены.

Как сообщали Українські Новини, исследователи обнаружили руины древнего спиртзавода в Шотландии. Тем временев в Египте археологи разыскали 20 древних деревянных гробов

Напомним, под Львовом нашли Трипольскую амфору и орудия труда возрастом 5 тыс. лет.

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