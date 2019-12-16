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16 декабря 2019, понедельник, 21:10 119
Жизнь 2019-12-16T21:10:02+02:00
Українські Новини
Археологи выяснили предназначение истуканов острова Пасхи

Археологи выяснили предназначение истуканов острова Пасхи

Валерия Назаренко
Археологи, загадка, Истуканы, Остров Пасхи
Остров Пасхи. Фото: pixabay
Остров Пасхи. Фото: pixabay

Коренные жители острова Пасхи вырубали каменные статуи моаи, так как верили, что они помогают приносить больший урожай. Ученые доказали, что производство базальтовых истуканов и правда делало землю более плодородной. Об этом сообщает "ВВС Россия".

На крошечном полинезийском острове - его площадь всего около 163 кв. км - насчитывается более 1000 монолитных статуй размером от 3-5 до 10-12 метров. Все они были созданы местными жителями в XI-XVI вв. - задолго до того, как туда впервые прибыли европейцы.

У ученых было несколько предположений по поводу предназначения каменных истуканов, однако до недавнего времени ни одно из них нельзя было подтвердить или опровергнуть наверняка.


Теперь команда американских археологов под руководством Джо Анны Ван Тилберг утверждает, что нашла научные доказательства того, что целью возведения моаи было повышение урожайности местных земель.

Такой вывод ученые сделали, изучив химический состав базальтовой породы, из которой вырублены статуи.

"Когда мы получили результаты химического анализа, я не поверила своим глазам, - вспоминает Шервуд. - Там была очень высокая концентрация элементов, которые я в принципе не ожидала увидеть - вроде кальция или фосфора. Именно они являются ключевыми для успешного выращивания растений и просто необходимы для получения высокого урожая".

Заметив, что рядом с вырубленными из вулканического базальта истуканами земля дает больший урожай, аборигены вполне могли расставить их по всему острову.

Как сообщали Українські Новини, остров Пасхи на 4-м месте самых страшных мест для туристов. 

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