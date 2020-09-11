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11 сентября 2020, пятница, 11:28 1828 Видео
Общество 2020-09-11T11:45:01+03:00
Українські Новини
Жертвы войны и эпидемии: в Виннице обнаружили масштабное захоронение воинов УНР и Галицкой армии

Жертвы войны и эпидемии: в Виннице обнаружили масштабное захоронение воинов УНР и Галицкой армии

Константин Долгий
УНР, Винница, Археология, Винницкая область, Массовое захоронение
Захоронение воинов УНР и Галицкой армии. Фото: news.vn.ua
Захоронение воинов УНР и Галицкой армии. Фото: news.vn.ua

В то время как в Израиле археологи наткнулись на руины древнего мегаполиса, в Виннице участники команды Центр истории Винницы заявили об обнаружении масштабного захоронения бойцов Украинской народной республики и Галицкой армии.

Об этом пишут Новости Винницы, передают Українські Новини.

Захоронения были обнаружены в Замостянском районе города вблизи 45 завода. По словам участников Центра истории Винницы, речь может идти об останках нескольких тысяч солдат Галицкой армии и УНР.

"Это военное кладбище отмечено на старых городских картах. Оно стало востребовано осенью-зимой 1919-1920 годов, когда эпидемия тифа выкосила украинское войско и сделала его не боеспособным", — цитирует издание директора Центра истории Винницы Александра Федорышена.

Согласном архивным данным, тогда тифом заболели почти 9 000 солдат, из них 90% погибли. По словам Федорышена, это кладбище стало основным местом захоронения жертв эпидемии. Об этом также свидетельствует расположение рядом военных казарм, где в то время был оборудован крупнейший в Виннице госпиталь.

Директор Мемориально-поискового центра "Доля" Львовского областного совета Святослав Шеремета заявил, что сейчас уже рассматривается версия установки в этом месте мемориального комплекса.

Однако, отмечает он, это случится не раньше следующего года, ведь специалистам нужно установить границы старого кладбища, выявить все захоронения, как индивидуальные, так и братские, и провести поисковые работы на территории 45 завода.

 

Как сообщали Українські Новини, прекрасно сохранившийся мозаичный пол времен Древнего Рима обнаружили под виноградником на севере Италии.

Кроме того, в Швеции вблизи города Уппсала археологи наткнулись на захоронения знатного воина викингов, которого похоронили вместе с кораблем.

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