"Укрзализныця" назначила новый поезд "Харьков - Трускавец" с 10 сентября

Акционерное общество "Укрзализныця" назначило новый поезд "Харьков - Трускавец" с 10 сентября.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Поезд будет курсировать с 10 сентября по 22 октября через день; поезд будет следовать через Сумы, Киев, Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

Из Харькова поезд будет отправляться по парным числам в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33; из Трускавца поезд будет отправляться по непарным числам в 16:00 и прибывать в Харьков в 10:47.

Также в сообщении указано, что с 22 октября график движения поезда будет изменен.

В составе поезда 10 вагонов: 8 купейных и 2 СВ.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль в 14,7 раз, или на 2,784 млрд гривен, до 2,988 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Украинская железная дорога запустила поезд "№217/218 Киев - Рахов" в Карпаты. Он отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням.

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц акционерного общества "Укрзализныця" и бывших руководителей ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" на хищении почти 60 млн гривен.

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