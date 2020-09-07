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  • В Киеве мужчина угрожал продавщице на заправке гранатой, требуя продать ему алкоголь
07 сентября 2020, понедельник, 12:55 369
Политика 2020-09-07T13:05:57+03:00
Українські Новини
В Киеве мужчина угрожал продавщице на заправке гранатой, требуя продать ему алкоголь

В Киеве мужчина угрожал продавщице на заправке гранатой, требуя продать ему алкоголь

Александр Савич
Киев, Граната, Автозаправка, страйкбольная граната, продажа алкоголя
Предположительно страйкбольная граната, изъятая у мужчины на автозаправке в Киеве. Фото: Киев Оперативный
Предположительно страйкбольная граната, изъятая у мужчины на автозаправке в Киеве. Фото: Киев Оперативный

Вслед за информацией о том, что полиция задержала мужчину с гранатой в центре Киева, стало известно, что в ночь на 7 сентября в Киеве мужчина угрожал продавщице, которая отказалась продавать ему алкоголь после 23:00, гранатой. Об этом сообщает телеграм-канал Киев Оперативный.

Около 01:00 ночи на автозаправку на проспекте Лобановского зашел мужчина, который хотел купить алкоголь. В связи с решением КГГА о том, что продажа алкоголя после 23:00 в Киеве запрещается, ему отказали.

Мужчина ушел, но через 15 минут вернулся с гранатой в руке.

Продавщица нажала на "тревожную" кнопку и через несколько минут, прибывшие на место сотрудники "Полиции охраны", задержали мужчину.

Оказалось, что граната у мужчины в руках была не боевая, а страйкбольная.

Но, несмотря на это, мужчину все равно доставили в изолятор.

Как сообщали Українські новини, в Днипре мужчина подорвался в своем автомобиле.

Также в июле в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время совместного отдыха компании, погибли 3 человека.

Кроме того, августе в Одесской области пьяный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадало 3 человека.

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