В Киеве мужчина угрожал продавщице на заправке гранатой, требуя продать ему алкоголь

Предположительно страйкбольная граната, изъятая у мужчины на автозаправке в Киеве. Фото: Киев Оперативный

Предположительно страйкбольная граната, изъятая у мужчины на автозаправке в Киеве. Фото: Киев Оперативный

Вслед за информацией о том, что полиция задержала мужчину с гранатой в центре Киева , стало известно, что в ночь на 7 сентября в Киеве мужчина угрожал продавщице, которая отказалась продавать ему алкоголь после 23:00, гранатой. Об этом сообщает телеграм-канал Киев Оперативный.

Около 01:00 ночи на автозаправку на проспекте Лобановского зашел мужчина, который хотел купить алкоголь. В связи с решением КГГА о том, что продажа алкоголя после 23:00 в Киеве запрещается, ему отказали.

Мужчина ушел, но через 15 минут вернулся с гранатой в руке.

Продавщица нажала на "тревожную" кнопку и через несколько минут, прибывшие на место сотрудники "Полиции охраны", задержали мужчину.

Оказалось, что граната у мужчины в руках была не боевая, а страйкбольная.

Но, несмотря на это, мужчину все равно доставили в изолятор.

Как сообщали Українські новини, в Днипре мужчина подорвался в своем автомобиле.

Также в июле в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время совместного отдыха компании, погибли 3 человека.

Кроме того, августе в Одесской области пьяный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадало 3 человека.

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