У Києві чоловік відкусив палець батька, розбив собакою вікно в чужому домі і близько 10 разів ударив ножем людину

У Києві чоловік відкусив палець батька, розбив собакою вікно в чужому домі і близько 10 разів ударив ножем люд

ВКиєві чоловік вчинив одразу кілька злочинів за ніч. Про це повідомляє пресслжуба Патрульної поліції Києва.

Патрульним Солом'янського району міста Києва надійшла інформація, що мешканці одного з будинків чують крики про допомогу. Приїхавши за адресою виклику поліцейські знайшли двох чоловіків, один з яких був з відкушеню фалангою пальця, а другий - з травмами голови.

Чоловіки розповіли поліцейським, що син одного з них напав на батька і відкусив йому частину фаланги пальця. Другий чоловік виявився сусідом, який, почувши крики, прийшов на допомогу. Йому нападник кілька разів ударив по голові залізною лопаткою для взуття, після чого втік.

Через деякий час патрульні отримали ще один виклик. Неподалік від місця події невідомий без одягу увірвався в будинок в приватному секторі.

Коли поліцейські приїхали туди, вони виявили господарів будинку: 66-річну жінку та її чоловіка, який, намагаючись захистити дружину від нападу невідомого, зазанві від нього близько 10 ударів ножем.

Подружжя розповіло, що невідомий розбив вікно в їх будинок собакою, після чого напав на господиню будинку. Врятував жінку її чоловік, який прийняв удар на себе. Після цього нападник знову зник.

Патрульні надали пораненому чоловіку медичну допомогу до приїзду медиків і дали своїм колегам орієнтування для пошуку чоловіка.

Нападника знайшли через 20 хвилин. Він сидів на підвіконні 4-го поверху недобудованого будинку.

Патрульні затримали його і передали слідчим.

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