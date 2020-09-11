підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 вересня 2020, пʼятниця, 17:58 9
Силові структури 2020-09-11T19:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві чоловік відкусив палець батька, розбив собакою вікно в чужому домі і близько 10 разів ударив ножем люд

У Києві чоловік відкусив палець батька, розбив собакою вікно в чужому домі і близько 10 разів ударив ножем людину

Александр Савич
Напад, Злочин, зловмисник, нападник

ВКиєві чоловік вчинив одразу кілька злочинів за ніч. Про це повідомляє пресслжуба Патрульної поліції Києва.

Патрульним Солом'янського району міста Києва надійшла інформація, що мешканці одного з будинків чують крики про допомогу. Приїхавши за адресою виклику поліцейські знайшли двох чоловіків, один з яких був з відкушеню фалангою пальця, а другий - з травмами голови.

Чоловіки розповіли поліцейським, що син одного з них напав на батька і відкусив йому частину фаланги пальця. Другий чоловік виявився сусідом, який, почувши крики, прийшов на допомогу. Йому нападник кілька разів ударив по голові залізною лопаткою для взуття, після чого втік.

Через деякий час патрульні отримали ще один виклик. Неподалік від місця події невідомий без одягу увірвався в будинок в приватному секторі.

Коли поліцейські приїхали туди, вони виявили господарів будинку: 66-річну жінку та її чоловіка, який, намагаючись захистити дружину від нападу невідомого, зазанві від нього близько 10 ударів ножем.

Подружжя розповіло, що невідомий розбив вікно в їх будинок собакою, після чого напав на господиню будинку. Врятував жінку її чоловік, який прийняв удар на себе. Після цього нападник знову зник.

Патрульні надали пораненому чоловіку медичну допомогу до приїзду медиків і дали своїм колегам орієнтування для пошуку чоловіка.

Нападника знайшли через 20 хвилин. Він сидів на підвіконні 4-го поверху недобудованого будинку.

Патрульні затримали його і передали слідчим.

Як повідомляли Українські новини, 15-річний підліток в Ужгороді вчинив збройне пограбування автозаправки .

Також в Маріуполі Юлій Цезар напав на синагогу .

Більше новин про: Напад Злочин зловмисник нападник

Сьогодні Україна повинна здійснити великий платіж на користь МВФ
Посилення карантину в Києві: повний список обмежень
Новини
У столиці вже 133 класи навчаються дистанційно 18:58
Зростання захворюваності на COVID-19 припаде на вересень-жовтень, - епідеміолог 18:45
У Києві в годину-пік "замінували" центральні станції метро 18:24
Коронавірус в Європі: Австрія вводить обов'язкове носіння масок 18:09
Напад Фото: z-city.com.ua
У Києві чоловік відкусив палець батька, розбив собакою вікно в чужому домі і близько 10 разів ударив ножем людину 17:58
більше новин
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
Запровадження Мінфіном США санкцій проти мене – помста Байдена та його спільників, – Деркач 09:51
Голова Рівненської ОДА Коваль відзвітував про рік роботи... посеред поля 13:21 Фото
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Тимошенко вилікувалася від COVID-19 11:00
Поховання воїнів УНР та Галицької армії. Фото: news.vn.ua
У Вінниці виявили масштабне поховання воїнів УНР та Галицької армії 11:28
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
У Києві новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 404 випадки за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok