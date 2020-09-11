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  • Ответственность о качестве питания школьников в период пандемии ложится на директоров школ, — Минобразования
11 сентября 2020, пятница, 17:37 204
Общество 2020-09-11T17:37:01+03:00
Українські Новини
Ответственность о качестве питания школьников в период пандемии ложится на директоров школ, — Минобразования

Ответственность о качестве питания школьников в период пандемии ложится на директоров школ, — Минобразования

Константин Долгий
Питание для школьников, Министерство образования и науки Украины, Карантин из-за коронавируса, Учебный год-2020
Питание в школе. Фото: Gorod.lv
Питание в школе. Фото: Gorod.lv

В то время как Министерство образования и науки (МОН) опубликовало правила работы школьных столовых в новом учебном году, стало известно, кто будет нести ответственность за обеспечивание школьников питанием в период пандемии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОН, передают Україснькі Новини.

В министерстве призвали региональные власти обеспечивать здоровое и безопасное питание учащихся в период пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо было отправлено во все ОГА и КГГА.

Кроме того, в МОН отметили, что на период действия карантина вопросы об обеспечении школьников питания будут приниматься руководителями или основателями учебного заведения. В рамках Закона "О полном среднем общем среднем образовании" именно они несут ответственность за питание учеников учебного заведения.

Процесс питания школьников в нынешних условиях должен учитывать такие факторы, как особенности организации учебного процесса, количество учеников, способ организации питания в том или ином учебном заведении и так далее.

Как сообщали Українські Новини, Министерство образования и науки пригрозило руководству учебных заведениям криминальной ответственность за нарушение карантина.

В то же время в Ивано-Франковске приняли решение с 14 сентября возобновить работу детских садов несмотря на то, что город находится в "красной" зоне.

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