Ответственность о качестве питания школьников в период пандемии ложится на директоров школ, — Минобразования

В то время как Министерство образования и науки (МОН) опубликовало правила работы школьных столовых в новом учебном году, стало известно, кто будет нести ответственность за обеспечивание школьников питанием в период пандемии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОН, передают Україснькі Новини.

В министерстве призвали региональные власти обеспечивать здоровое и безопасное питание учащихся в период пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо было отправлено во все ОГА и КГГА.

Кроме того, в МОН отметили, что на период действия карантина вопросы об обеспечении школьников питания будут приниматься руководителями или основателями учебного заведения. В рамках Закона "О полном среднем общем среднем образовании" именно они несут ответственность за питание учеников учебного заведения.

Процесс питания школьников в нынешних условиях должен учитывать такие факторы, как особенности организации учебного процесса, количество учеников, способ организации питания в том или ином учебном заведении и так далее.

Как сообщали Українські Новини, Министерство образования и науки пригрозило руководству учебных заведениям криминальной ответственность за нарушение карантина.

В то же время в Ивано-Франковске приняли решение с 14 сентября возобновить работу детских садов несмотря на то, что город находится в "красной" зоне.

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