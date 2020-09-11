В Раде предложили отстранять от работы людей, не желающих вакцинироваться

Минздрав призывает родителей сделать необходимые вакцинации детям, несмотря на пандемию Covid-19, а депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко предлагает Верховной Раде обязать работодателей отстранять от работы лиц, уклоняющихся от обязательной вакцинации и прохождения медосмотров.

Соответствующий законопроект № 4058 был зарегистрирован в парламенте 7 сентября, передают Українськi Новини.

В частности, предлагается обязать граждан проходить медицинские осмотры и проводить вакцинацию в предусмотренных законодательством случаях.

Согласно положениям документа, предприятия, учреждения и организации должны будут по представлению уполномоченных лиц в сфере контроля и профилактики болезней отстранять от работы лиц, которые являются носителями возбудителей опасных инфекционных заболеваний или болеют такими заболеваниями, или являются контактными с заболевшими, а также тех, кто уклоняется от обязательного медицинского осмотра и/или проведения обязательной вакцинации.

В таких же случаях дошкольные и образовательные учреждения должны будут отстранять детей от посещения занятий.

Обязательный перечень прививок от инфекционных болезней будет устанавливаться Министерством здравоохранения.

Кроме того, предусмотрен государственный мониторинг факторов, которые влияют на здоровье населения, и анализ рисков для здоровья.

По результатах анализа будет устанавливаться степень рисков (местный, региональный, государственный), проводиться прогнозирование, определяться и оцениваться ресурсы для устранения (минимизации) рисков.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав ведет переговоры о поставке в Украине 1,5 млн доз вакцины от гриппа. Несмотря на дефицит вакцин от гриппа, который сегодня наблюдается в мире, Минздраву удалось согласовать с производителями и поставщику вопрос о доставке в Украину более 600 тыс. доз вакцины.



Ранее эксперты рассказали, какие категории населения первыми получат доступ к вакцине от коронавируса, после начала ее производства.

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