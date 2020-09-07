Минздрав ведет переговоры о поставке в Украине 1,5 млн дох вакцины от гриппа

В то время как ВОЗ ожидает начало массовой вакцинации от COVID-19 не раньше середины 2021 года, Министерство здравоохранения согласовывает возможность поставки в Украину крупной партии вакцин от гриппа.

Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов во время традиционного онлайн-брифинга, передают Українські Новини.

По словам министра, несмотря на дефицит вакцин от гриппа, который сегодня наблюдается в мире, Минздраву удалось согласовать с производителями и поставщику вопрос о доставке в Украину более 600 тыс. доз вакцины.

Кроме того, министерство ведет активные переговоры с целью провести дополнительную поставку около 1,5 млн доз вакцин для людей из групп профессионального риска. Это значит, что 1,5 работников смогут получить такую вакцину бесплатно.

В прошлом году на период эпидсезона 2019-2020 в Украину было поставлено 500 тыс. доз вакцины от гриппа, при этом вакцинацию провели лишь чуть больше 238 тыс. граждан.

Согласно данным Минздрава, отметил Степанов, от осложнений, вызванных гриппом, в течение прошлого эпидсезона погиб 71 человек. Гриппом и ОРВЗ переболели свыше 4,9 млн украинцев, из них 63% - это дети до 17 лет.

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, какие категории населения первыми получат доступ к вакцине от коронавируса, после начала ее производства.

Кроме того, в ВОЗ назвали три препарата, которые имеют потенциал стать вакциной от COVID-19.

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