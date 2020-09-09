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09 сентября 2020, среда, 21:46 220 Инфографика
Общество 2020-09-09T22:45:02+03:00
Українські Новини
Минздрав призывает родителей сделать необходимые вакцинации детям, несмотря на пандемию Covid-19

Минздрав призывает родителей сделать необходимые вакцинации детям, несмотря на пандемию Covid-19

Валерия Драгомирова
Минздрав, Вакцинация, Пандемия коронавируса, Вакцинация детям
Вакцинация. Фото: irorio.jp
Вакцинация. Фото: irorio.jp

Минздрав призывает родителей сделать необходимые вакцинации детям, несмотря на коронавирус, которым в Украине болеет 140 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале. 

В министерстве уверяют, что процесс полностью безопасный. 

Где вакцинироваться

В медицинском заведении, где полностью разделены потоки пациентов: есть разные входы для больных и здоровых детей, регулярно выделяют отдельное время, когда проводят вакцинацию здоровых детей. 

Родителей призывают сделать необходимые вакцинации детям. Инфографика: Telegram/Министерство здравоохраненияРодителей призывают сделать необходимые вакцинации детям. Инфографика: Telegram/Министерство здравоохранения


Как сообщали Українські Новини, Минздрав ведет переговоры о поставке в Украине 1,5 млн доз вакцины от гриппа. Несмотря на дефицит вакцин от гриппа, который сегодня наблюдается в мире, Минздраву удалось согласовать с производителями и поставщику вопрос о доставке в Украину более 600 тыс. доз вакцины.

Ранее эксперты рассказали, какие категории населения первыми получат доступ к вакцине от коронавируса, после начала ее производства.

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