Минздрав призывает родителей сделать необходимые вакцинации детям, несмотря на пандемию Covid-19

Минздрав призывает родителей сделать необходимые вакцинации детям, несмотря на коронавирус, которым в Украине болеет 140 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале. В министерстве уверяют, что процесс полностью безопасный. Где вакцинироватьсяВ медицинском заведении, где полностью разделены потоки пациентов: есть разные входы для больных и здоровых детей, регулярно выделяют отдельное время, когда проводят вакцинацию здоровых детей. Родителей призывают сделать необходимые вакцинации детям. Инфографика: Telegram\/Министерство здравоохранения Как сообщали Українські Новини, Минздрав ведет переговоры о поставке в Украине 1,5 млн доз вакцины от гриппа. Несмотря на дефицит вакцин от гриппа, который сегодня наблюдается в мире, Минздраву удалось согласовать с производителями и поставщику вопрос о доставке в Украину более 600 тыс. доз вакцины.Ранее эксперты рассказали, какие категории населения первыми получат доступ к вакцине от коронавируса, после начала ее производства.