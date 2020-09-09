Минздрав призывает родителей сделать необходимые вакцинации детям, несмотря на пандемию Covid-19

Минздрав призывает родителей сделать необходимые вакцинации детям, несмотря на коронавирус, которым в Украине болеет 140 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.



В министерстве уверяют, что процесс полностью безопасный.



Где вакцинироваться



В медицинском заведении, где полностью разделены потоки пациентов: есть разные входы для больных и здоровых детей, регулярно выделяют отдельное время, когда проводят вакцинацию здоровых детей.

Родителей призывают сделать необходимые вакцинации детям. Инфографика: Telegram/Министерство здравоохранения



Как сообщали Українські Новини, Минздрав ведет переговоры о поставке в Украине 1,5 млн доз вакцины от гриппа. Несмотря на дефицит вакцин от гриппа, который сегодня наблюдается в мире, Минздраву удалось согласовать с производителями и поставщику вопрос о доставке в Украину более 600 тыс. доз вакцины.



Ранее эксперты рассказали, какие категории населения первыми получат доступ к вакцине от коронавируса, после начала ее производства.

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