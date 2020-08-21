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  • Эксперты рассказали, из-за чего появляется гипертония и как предупредить ее появление
21 августа 2020, пятница, 22:05 44
Lifestyle 2020-08-21T22:10:25+03:00
Українські Новини
Эксперты рассказали, из-за чего появляется гипертония и как предупредить ее появление

Эксперты рассказали, из-за чего появляется гипертония и как предупредить ее появление

Елена Новикова
Интер, Гипертония, Телеканал Интер, Хорошее здоровье на Интере, Хорошее здоровье
Программа
Программа "Хорошее здоровье на Интере". Фото: пресс-служба

Во вторник, 25 августа, в 13:20 выйдет новый выпуск ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере", посвященный гипертонии. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня от этой болезни страдают каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина в мире. В студии программы на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут, как лечиться и, главное, как предупредить гипертонию, а также о том, соблюдение каких правил поможет человеку "забыть" о давлении, в то время, как ранее рассказывали, как распознать инсульт и правильно оказать первую помощь.

Об этом говорится в сообщении телеканала "Интер".

Гипертония – это заболевание, при котором характерно повышение давления в артериях. Оно заставляет сердце работать с большей нагрузкой. Гипертония коварна тем, что протекает бессимптомно, но впоследствии приводит к серьезным осложнениям: гипертоническому кризу, инсульту, инфаркту, ишемической болезни сердца и многим другим.

"У здорового человека с нормальными сосудами артериальное давление в покое не должно превышать 120/80 миллиметров ртутного столба. Угрозу для жизни несет значительное повышение давления (как правило, более 180/120). К развитию гипертонии могут привести стрессы, курение, ожирение, избыток соли в пище. Также среди факторов риска – нарушение функций эндокринной системы, заболевания почек, сахарный диабет, гиподинамия", - рассказывает кардиолог Инна Ковалева.

На все эти симптомы многие из нас просто не обращают внимания. Особенно люди, для которых ненормированный график работы и стрессы – ежедневное явление. Они списывают все на переутомление.

"70% болезней связаны с неправильным питанием, в том числе и гипертония. Гипертонию можно предупредить, изменив свои пищевые привычки. Еще в 90-е годы было замечено, что люди, которые употребляют больше овощей и фруктов, реже болеют гипертонией. Для снижения давления была специально разработана DASH-диета. Ее главные особенности: увеличение доли овощей и фруктов, круп и цельных злаков, употребление птицы и рыбы; снижение потребления соли до 2/3 ч. л. в день; исключение из рациона копченостей, солений, жирной пищи, сдобной выпечки. Такая диета решает множество проблем: снижает уровень холестерина, помогает предотвратить развитие инсульта и сердечной недостаточности, нормализует вес. Также она признана одной из лучших диет для профилактики сахарного диабета", - считает гастроэнтеролог Татьяна Кулиш.

Как часто нужно мерить давление? Какой тонометр лучше – механический или электронный? Какие ограничения должны соблюдать люди с гипертонией? Как правильно питаться при повышенном и при пониженном давлении? Разобраться в этих и других  вопросах помогут эксперты "Хорошего здоровья на Интере": терапевт-кардиолог Инна Ковалева, сосудистый хирург Александр Борковец, гастроэнтеролог Татьяна Кулиш.

Программа Программа "Хорошее здоровье на Интере" про гипертонию. Фото: пресс-служба

Программа Программа "Хорошее здоровье на Интере", посвященная гипертонии. Фото: пресс-служба

Программа Программа "Хорошее здоровье на Интере" о гипертонии. Фото: пресс-служба

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