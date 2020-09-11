Інфаркт маскується під зубний біль і печію: лікарі розповіли про підступне захворювання

Щороку в Україні жертвами інфаркту стають близько 50 тисяч людей. Хвороби серця за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно забирають близько 20 мільйонів життів у світу . У зоні ризику - всі без винятку. Але іноді це захворювання дуже складно розпізнати : у нього багато масок і видів. Про причини виникнення інфаркту, його симптоми і профілактику захворювання розповіли ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми "Гарне здоров'я на Інтері": кардіолог, професор, дочка легендарного кардіохірурга Миколи Амосова - Катерина Амосова; член Європейського союзу кардіологів, терапевт Тетяна Нікеева і дієтолог Ольга Демінська, повідомляє телеканал "Інтер" .

"Інфаркт міокарда - це ураження серцевого м'яза, викликане гострим порушенням кровопостачання, - розповідає Олександр Лук'яненко . - Уражена частина м'язи вмирає , і відбувається це через звуження і запалення судин. Внаслідок чого утворюються тромби, які за кілька хвилин повністю закривають судину. До серця перестають надходити живильні речовини і кисень, а значить, його тканини починають відмирати. Відбувається серцевий напад, а згодом - інфаркт".

До розвитку атеросклерозу і посилення тромбоутворення призводять гіпертонія, куріння, ожиріння, малорухливий спосіб життя, спадковість. У групі ризику також - люди від 60-ти років. Основними ознаками інфаркту вважаються біль за грудьми, задишка, відчуття нестачі повітря, страх смерті.

"Якщо виникли такі симптоми, потрібно терміново викликати "швидку допомогу", - говорить терапевт Тетяна Нікєєва. - Чим раніше реаніматологи почнуть лікування, тим сприятливіші подальший прогноз: можна запобігти ускладненням, скоротити площу вогнища некрозу. Пізніше в кардіологічному стаціонарі хворому відновлять кровопостачання серця, оцінять стан судин і, якщо необхідно, направлять на стентування або шунтування - втручання, які дозволяють усунути ураження судин, що є першопричиною інфаркту .

За словами фахівців, іноді інфаркт маскується під інші хвороби, і людина відчуває зубний біль в нижній щелепі, сухий кашель, печію, піт, біль у плечах.

"Ці симптоми можуть свідчити про загрозу інфаркту, тому звертайтеся спочатку до кардіолога, а потім вже до дантиста або терапевта, - пояснює кардіолог Катерина Амосова. - Якщо вчасно не звернутися до лікаря і не розпочати лікування, пізніше настає гострий коронаротромбоз і інфаркт. На жаль , більшість смертей від гострої закупорки судин стається ще до того, як людина надходить в лікарню. Але ситуацію з інфарктом може змінити його профілактика ".

За статистикою, 80% передчасних інфарктів може бути припинено. Експерти ток-шоу назвали основні заходи профілактики:

Правильний раціон харчування. У нього входить велика кількість фруктів і овочів, страви з цільного зерна, нежирне м'ясо, риба і бобові з обмеженим споживанням солі, цукру і жиру. Регулярна фізична активність. Навантаження має бути помірним : півгодини бігу або 10 тисяч кроків на день - це своєрідна норма. Утримання від куріння. Ризик розвитку інфаркту починає знижуватися відразу ж після припинення вживання тютюнових виробів, а через рік може знизитися на 50%. Мінімум стресів. Стежити за своїм здоров'ям: контролювати кров'яний тиск, рівень холестерину і цукру в крові. Адже підвищення цих показників свідчить про ризик розвитку серцево-судинних захворювань. "Робити діагностику потрібно обов'язково, - рекомендує Катерина Амосова. - Уже в підлітковому віці потрібно знати свій рівень холестерину і цукру в крові. Зробити ЕКГ, щоб дізнатися, чи немає спадкових патологій, які можуть вплинути на тривалість життя. Починаючи з 20 років раз на 3-6 місяців необхідно вимірювати тиск. Схильність до підвищеного тиску успадкованого, а з віком зростає і ймовірність його підвищення. Починаючи з 35-40 років серце потрібно перевіряти щорічно".

Що робити, якщо вам стало погано, а поруч нікого немає? Як надати першу допомогу при інфаркті? Які обстеження варто проходити і які ліки приймати? Більше про інфаркт - у випуску ток-шоу "Гарне здоров'я на Інтері":

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