Разведка США считает действия Деркача связанными с вмешательством РФ в американские выборы

Национальная разведка Соединенных Штатов считает, что действия внефракционного депутата Верховной Рады Андрея Деркача связаны с вмешательством Российской Федерации в выборы 2020 года в США.

Об этом говорится в сообщении разведки США со ссылкой на руководителя Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванину, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в преддверии выборов в США ряд иностранных государств пытается повлиять на исход выборов; одной из стран, которая особенно беспокоит разведку Штатов, является Россия.

При этом США считает Деркача пророссийским депутатом украинского парламента, а публикацию записей разговоров между Порошенко и Байденом – попыткой повлиять на результаты выборов.

"По нашим оценкам, Россия использует ряд мер, чтобы, в первую очередь, очернить бывшего вице-президента Байдена… Это согласуется с публичной критикой его Москвой, когда он был вице-президентом в администрации Обамы, и с его ролью в отношении Украины и поддержкой антипутинской оппозиции внутри России. Например, пророссийский украинский депутат Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции, в том числе путем огласки утечек телефонных звонков, с целью подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии…", – сказано в сообщении.

Кроме того, по словам Эванины, разведка обеспокоена деятельностью Китая и Ирана, которые хотят не допустить повторную победу Трампа на выборах.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая Деркач опубликовал записи разговоров экс-вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, которые свидетельствовали о том, что Порошенко согласовывал ряд своих ключевых решений с вице-президентом США и выполнял его просьбы.

22 июня Деркач опубликовал вторую часть записей, согласно которой, Джо Байден просил у Петра Порошенко гарантии уголовного непреследования для Яценюка.

Также бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию о том, что его кандидатуру предыдущий глава государства Петр Порошенко согласовывал с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.