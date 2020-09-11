Деркач вважає санкції США проти нього помстою і обіцяє представити факти міжнародної корупції

Депутат Верховної Ради Андрій Деркач (позафракційний) вважає санкції, введені Сполученими Штатами Америки проти нього, помстою, і обіцяє представити факти корупції, пов'язані з Україною і США, на пресконференції 14-18 вересня.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Помста представників Демокорапшн в особі Байдена, Кента і Квін. Помста — невід'ємна частина їх регулярної діяльності проти українських розслідувачів, журналістів, експертів, які розкривають все нові і нові схеми міжнародної корупції. Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів... Коли викриває схеми міжнародної корупції, завжди потрібно бути готовим до помсти", — написав депутат.

Також Деркач анонсував проведення пресконференції 14-18 вересня, де він має намір представити факти корупції, пов'язані з Україною і США, від проведення якої, незважаючи на санкції, відмовлятися не має наміру.

"На початку наступного тижня я вийду на пресконференцію з новими, шокуючими фактами викриття демокоррупціі. Саме через витік інформації про майбутню пресконференцію, інформація про санкції вийшла саме сьогодні. Демокорупціонери дуже бояться. Тому що кожне слово, яке буде мною озвучено, підкріплено цифрами, документами і цікавими записами. Відмовлятися від пресконференції не стану: на кону - державна незалежність і суверенітет України", — підкреслив депутат.

Як повідомляли Українськi Новини, розвідка США вважає дії Деркача пов'язаними з втручанням РФ в американські вибори.

Раніше, 19 травня, Деркач опублікував записи розмов екс-віце-президента США Джо Байдена і екс-президента України Петра Порошенка, які свідчили про те, що Порошенко погоджував ряд своїх ключових рішень з віце-президентом США і виконував його прохання.

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