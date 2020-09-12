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12 сентября 2020, суббота, 06:15 98 Инфографика
Жизнь 2020-09-12T06:15:01+03:00
Українські Новини
Антициклон и резкое похолодание: прогноз погоды на выходные и следующую неделю

Антициклон и резкое похолодание: прогноз погоды на выходные и следующую неделю

Надежда Комендантова
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Бабье лето. Фото: bryansktoday.ru
Бабье лето. Фото: bryansktoday.ru

В связи с рекордно жарким началом сентябрь стал своего рода продолжением метеорологического лета в Украине. В ближайшее время синоптики прогнозируют теплую погоду, обусловленную приходом антициклона. 

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Виталий Пострыгань. 

"Сентябрь присоединился к летним месяцам, поддерживая температурный фон на 4-6º выше нормы и обновляя рекорды максимальных температур. Из первых 10 дней месяца половина были с дневным максимумом температуры 30-34º. А дождями только разозлил, их выпало лишь 2-4 мм", - сообщил синоптик. 

В то же время, учитывая сухое жаркое начало календарной осени, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. "В таких условиях действует запрет на разведение костра в лесных угодьях. Засорение окружающей среды усиливает пожароопасной ситуации. Даже незначительный дыхание ветра может погнать огонь в лес и беда неизбежно. Только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности способны избавить от последствий, причиненных пожаром", - напоминает синоптик.

По спрогнозам Пострыганя, на выходных украинцы продолжат наслаждаться "сентябрьский лето", наполненным солнечным теплом и тишиной. "Обширный антициклон "KEVIN", который медленно перемещается вдоль средних широт, исключает в нашем регионе любые неприятные погодные сюрпризы. На фоне роста атмосферного давления погода будет безоблачной, со слабым ветром и температурой днем ​​21-26º. Ночью в результате остывания земной поверхности она снизится до 6-11º", - сообщил синоптик.

На следующей рабочей неделе изменений в синоптической ситуации не ожидается.

В то же время, согласно прогнозу сайта Метеопрог, в Киеве в конце следующей недели резко похолодает до +11 днем и +3 ночью.

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Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.

В частности, в октябре в Украине будет бабье лето, а также периоды с резкими похолоданиями до заморозков в конце месяца.

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