Сотруднику СБУ, вымогавшему взятку в $250 тысяч по делу Давыденко, снизили залог на 8 миллионов

Печерский районный суд Киева продлил арест подполковника Службы безопасности Украины, который подозревается в вымогательстве у предпринимателя 250 тыс. долларов за неразглашение данных об обстоятельствах смерти депутата Верховной Рады Валерия Давыденко (группа "Довіра"), однако снизил альтернативный залог с 9 млн гривен до 1 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство следователя ГБР о продлении ареста подозреваемого.

Такое решение суд принял 2 сентября.

Срок ареста продлен до 2 октября, то есть на месяц.

В случае внесения залога, сотрудник СБУ должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что основной версией смерти депутата Верховной Рады Валерия Давыденко (группа "Довіра") является самоубийство. Тело Давыденко было найдено в туалете в его офисе в Киеве.

Суд арестовал сотрудника СБУ, подозреваемого в вымогательстве 250 тыс. долларов у предпринимателя за неразглашение данных об обстоятельствах смерти депутата Рады Давыденко, а также его имущество.

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