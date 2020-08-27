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27 августа 2020, четверг, 14:00 255
Судебная власть 2020-08-27T14:45:01+03:00
Українські Новини
Имущество сотрудника СБУ, вымогавшего взятку в 250 тыс. долларов по делу Давыденко, арестовали

Имущество сотрудника СБУ, вымогавшего взятку в 250 тыс. долларов по делу Давыденко, арестовали

Надежда Комендантова
СБУ, Суд, арест имущества, вымогательство взятки, Валерий Давыденко, убийство Давыденко
Валерий Давыденко. Фото: nashkray.org
Валерий Давыденко. Фото: nashkray.org

Киевский апелляционный суд арестовал имущество подполковника Службы безопасности Украины, подозреваемого в вымогательстве у предпринимателя 250 тыс. долларов за неразглашение данных об обстоятельствах смерти депутата Верховной Рады Валерия Давыденко (группа "Довіра").

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) обратился в суд с просьбой наложить арест на имущество подозреваемого, однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства.

В дальнейшем ГБР обжаловало решение суда и апелляционный суд удовлетворил ходатайство.

В частности, суд наложил арест на автомобиль сотрудника СБУ Nissan Qashqai.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд взял под стражу подполковника Службы безопасности Украины, который подозревается в вымогательстве у предпринимателя 250 тыс. долларов за неразглашение данных об обстоятельствах смерти депутата Верховной Рады Валерия Давыденко (группа "Довіра"), и назначил в качестве альтернативы залог 9 млн гривен.

Тело Давыденко было найдено в туалете в его офисе в Киеве.

Ранее Давыденко требовал от действующей власти срочно восстановить жесткий контроль над ценами на социально значимые продукты в условиях общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.

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