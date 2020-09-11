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11 сентября 2020, пятница, 09:00 1757
Судебная власть 2020-09-11T11:15:02+03:00
Українські Новини
Экс-депутата Левуса могут посадить на 6 лет за схему с получением денег на гостиницу

Экс-депутата Левуса могут посадить на 6 лет за схему с получением денег на гостиницу

Надежда Комендантова
Суд, Компенсации, аренда жилья, Андрей Левус, экс-депутат, Суд над депутатом
Экс-нардепа Андрея Левуса судят за компенсацию жилья в Киеве, которую он получил незаконно. Фото: facebook
Экс-нардепа Андрея Левуса судят за компенсацию жилья в Киеве, которую он получил незаконно. Фото: facebook

Пять народных депутатов предыдущего созыва обвиняются в том, что создали схему и извлекли из государственного бюджета более 2,6 млн грн. Они оплачивали жилье из бюджета, которого они якобы не имели в столице. В среду, 9 сентября, в Высшем антикоррупционном суде слушалось дело одного из подсудимых - экс-нардепа от "Народного фронта" Андрея Левуса, которому детективы Национального антикорруцпционного бюро сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья еще в марте. 

Об этом сообщает "Закон и бизнес".

Как пишет издание, в парламент Левус перебрался с должности заместителя председателя Службы безопасности, которую занял в конце февраля 2014 года, потому что до этого возглавлял "комендатуру самообороны".

Согласно обвинительному акту, нардеп незаконно получил почти 544 тысяч гривен, которые уплачивались из бюджета Верховной Рады за номер в гостинице "Киев" за якобы отсутствие у него жилья в столице (на самом деле жилье у него было). Такие действия квалифицировали по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), что предусматривает от 3 до 6 лет тюрьмы.

Заседание продолжится 11 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 147 депутатов Рады получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 3,4 млн гривен, а в июле - 141 депутат на 3 млн гривен. 

Тем временем, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук из фракции "Слуга народа" арендовал квартиру у своей тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".

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