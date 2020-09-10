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10 сентября 2020, четверг, 22:25 440
Политика мира 2020-09-10T22:26:08+03:00
Українські Новини
Совет Европы продлил санкции против России за подрыв суверенитета Украины

Совет Европы продлил санкции против России за подрыв суверенитета Украины

Ольга Фандорина
Санкции против России, Евросоюз, Совет Европы, ЕС
Санкции ЕС. Фото: assmedia.livejournal.com
Санкции ЕС. Фото: assmedia.livejournal.com

ЕС решил продлить экономические санкции против России до февраля 2021, также и Совет Европы продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции в отношении России за подрыв суверенитета Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета Европы, передают Українськi Новини.

"Сегодня Совет постановил продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021 года", - говорится в нем.

Указано, что существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям.

Решение принято Советом в письменном виде.

Указано, что правовые акты будут опубликованы в Официальном вестнике 11 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 18 июня ЕС продлил до 23 июня 2021 года санкции против России за аннексию Крыма. Санкции включают запрет на импорт товаров из Крыма, экспорт определенных товаров и технологий, ограничения на торговлю в определенных секторах экономики и инвестиции в инфраструктурные проекты, запрет на предоставление туристических услуг.

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении санкций за кибератаки против России и других стран.

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