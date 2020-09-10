США ввели санкції проти Деркача, - ексдепутат Лещенко

США ввели санкції проти позафракційного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який раніше оприлюднив скандальні записи Байдена і Порошенка .

Про це колишній депутат Верховної Ради (фракція "Блок Петра Порошенко"), член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив в Telegram, передають Українські Новини.

"Міністерство фінансів США ввело санкції проти депутата Верховної Ради Андрія Деркача. Санкції на Деркача накладені в рамках програми ELECTION-EO13848, введеної в дію президентом США Дональдом Трампом за втручання в американські вибори", - написав він.

Згідно з повідомленням, прізвище Деркача згадується серед росіян, які підозрюються у втручанні в вибори в США.

Лещенко також прикріпив посилання на профіль Деркача в реєстрі осіб, що підлягають санкціям.

Як повідомляли Українськi Новини, 19 травня Деркач опублікував записи розмов ексвіце-президента США Джо Байдена і експрезидента України Петра Порошенка, які свідчили про те, що Порошенко погоджував ряд своїх ключових рішень з віце-президентом США і виконував його прохання.

22 червня Деркач опублікував другу частину записів.

Також ексгенпрокурор України Юрій Луценко підтвердив інформацію про те, що його кандидатуру попередній глава держави Петро Порошенко погоджував з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

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