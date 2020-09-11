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11 сентября 2020, пятница, 08:15 16 Документ
Верховная Рада и партии 2020-09-11T08:15:01+03:00
Українські Новини
Помощник Вакарчука, который уже два месяца прогуливает Раду, продолжает исполнять обязанности и получать в ВР

Помощник Вакарчука, который уже два месяца прогуливает Раду, продолжает исполнять обязанности и получать в ВР зарплату

Анна Рудык
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Несмотря на то, что нардеп Святослав Вакарчук уже два месяца без пояснения причины не посещает Верховную Раду и ему не начисляется зарплата, его помощники-консультанты продолжают исполнять свои обязанности.

Об этом говорится в ответе ВР на информационный запрос Українських Новин. 

Так, штатному помощнику-консультанту депутата Ярославе Юдиной за июль и август был начислен стандартный размер заработной платы в 46,9 тыс грн ежемесячно. В то время, как помощники-консультанты Наталья Бест, Анна Зелинская и Юрий Поздняков работают на общественных началах и зарплату в ВР не получают.

В то же время, уже в начале сентября данные о Ярославе Юдиной как помощнике-консультанте исчезли со страницы Вакарчука на официальном сайте ВР. Теперь там значатся только его помощники на общественных началах.

Как сообщалось ранее, 11 июня лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что уходит из ВР и слагает депутатские полномочия.  Однако 18 июня Верховная Рада отказалась удовлетворять его заявление. За проект постановления №3673 проголосовали лишь 175 депутатов

Сам нардеп отказался комментировать такое решение парламента. А уже на следующий день вышел из фракции "Голос"

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