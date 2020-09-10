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10 сентября 2020, четверг, 20:43 257
Политика 2020-09-10T21:00:02+03:00
Українські Новини
Боевики ОРДЛО пытались поджечь траву возле позиций ВСУ

Боевики ОРДЛО пытались поджечь траву возле позиций ВСУ

Ольга Фандорина
Боевики, война на Донбассе, ООС, поджог травы
Обстрел на Донбассе. Фото: штаб ООС
Обстрел на Донбассе. Фото: штаб ООС

После того, как на Донбассе боевики обстреляли позиции ООС в районе Шумов, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 10 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 10 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано три нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в нем.

Согласно ему, в четверг в 14:15 боевики открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы.

Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия боевиков были спрогнозированы заранее, поэтому военнослужащих Объединенных сил, а также представителей СЦКК и ОБСЕ удалось обезопасить.

Кроме того, противник совершил выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщали Українськi Новини, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

Ранее Українськi Новини писали, почему поселок Шумы стал камнем преткновения к достижению перемирия. 

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