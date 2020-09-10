Боевики ОРДЛО пытались поджечь траву возле позиций ВСУ

После того, как на Донбассе боевики обстреляли позиции ООС в районе Шумов, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 10 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 10 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано три нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в нем.

Согласно ему, в четверг в 14:15 боевики открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы.

Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия боевиков были спрогнозированы заранее, поэтому военнослужащих Объединенных сил, а также представителей СЦКК и ОБСЕ удалось обезопасить.

Кроме того, противник совершил выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщали Українськi Новини, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

Ранее Українськi Новини писали, почему поселок Шумы стал камнем преткновения к достижению перемирия.

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