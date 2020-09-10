Танкер "Делфи" успешно пришвартован в Черноморске

Танкер "Делфи", который сел на мель возле Одессы 22 ноября 2019 года, успешно пришвартован в Черноморске (Одесская область). Об этом говорится в сообщении Одесской областной государственной администрации, передают Українськi Новини. "Буксиры завершили транспортировку танкера с городского пляжа Одессы в порт Черноморск. Процесс транспортировки занял более 8 часов... Сейчас вблизи причалов Черноморского порта продолжаются манипуляции по выравниванию и швартовке судна. По плану, танкер поднимут на берег для дальнейшей работы. Это очень кропотливый процесс, который продлится еще некоторое время", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 6 сентября, начался финальный этап подъема танкера "Делфи", который включает себя откачку воды и перемещение судна на глубину, откуда его вместе с плавучим краном и баржей потянут в порт Черноморска. Также накануне произошел очередной разлив нефтепродуктов из танкера "Делфи".26 августа министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на данный момент компании "Краншип" (Одесса) удалось поставить танкер "Делфи" на киль.