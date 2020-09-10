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10 сентября 2020, четверг, 19:32 84
Экономика 2020-09-10T19:32:39+03:00
Українські Новини
Танкер "Делфи" успешно пришвартован в Черноморске

Танкер "Делфи" успешно пришвартован в Черноморске

Ольга Фандорина
Танкер, Буксировка, Черноморск, Танкер Делфи
Буксирование танкера. Фото: facebook.com/maksymkutsyi
Буксирование танкера. Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Танкер "Делфи", который сел на мель возле Одессы 22 ноября 2019 года, успешно пришвартован в Черноморске (Одесская область).

Об этом говорится в сообщении Одесской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Буксиры завершили транспортировку танкера с городского пляжа Одессы в порт Черноморск. Процесс транспортировки занял более 8 часов... Сейчас вблизи причалов Черноморского порта продолжаются манипуляции по выравниванию и швартовке судна. По плану, танкер поднимут на берег для дальнейшей работы. Это очень кропотливый процесс, который продлится еще некоторое время", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 6 сентября, начался финальный этап подъема танкера "Делфи", который включает себя откачку воды и перемещение судна на глубину, откуда его вместе с плавучим краном и баржей потянут в порт Черноморска.

Также накануне произошел очередной разлив нефтепродуктов из танкера "Делфи".


26 августа министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на данный момент компании "Краншип" (Одесса) удалось поставить танкер "Делфи" на киль.

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