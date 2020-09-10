Дома на украинском языке разговаривают 61% украинцев: почти все они проживают на западе Украины

60,9% опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива разговаривают дома на украинском языке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

В то же время, 36% респондентов разговаривают дома на русском языке, 1,4% - на другом, а 1,6% затруднились ответить.

95,8% опрошенных, разговаривающих дома на украинском языке, проживают на западе Украины.

На юге и востоке на русском разговаривают 29,9% и 21,8% опрошенных соответственно.

Опрос проводился с 14 по 19 августа среди 2 тыс. совершеннолетних жителей всех регионов (кроме оккупированного Крыма и некоторых территорий Луганской и Донецкой области) методом личного формализованного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,3%.

Ранее Українські Новини сообщали, в Раде зарегистрировали законопроект №2362, который предлагает продолжить обучение в школах на русском языке до сентября 2023 года.

В то же время фракция "Слуга народа" просит Раду проголосовать за закон №2362 о возврате обучения в школах на русском.

украинских телеканалах 75% наполнения должно быть на украинском языке.

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