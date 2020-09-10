Вдома українською мовою розмовляють 61% українців: майже всі вони проживають на заході України

60,9% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва розмовляють вдома українською мовою.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

У той же час, 36% респондентів розмовляють вдома російською мовою, 1,4% - іншою, а 1,6% не змогли відповісти.

95,8% опитаних, які розмовляють вдома українською мовою, проживають на заході України.

На півдні і сході російською розмовляють 29,9% і 21,8% опитаних відповідно.

Опитування проводилося з 14 по 19 серпня серед 2 тис. повнолітніх жителів усіх регіонів (крім окупованого Криму та деяких територій Луганської та Донецької області) методом особистого формалізованого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, раніше 16 липня у Верховній Раді розглядали законопроєкт, яким пропонується продовжити навчання в школах російською мовою до вересня 2023 року.

Крім того, 66% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва вважають, що російська мова в Україні може вільно використовуватися в приватному житті, але єдиною державною мовою має бути українська.

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