За единственный государственный язык выступили 66% украинцев

66% опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива считают, что русский язык в Украине может свободно использоваться в частной жизни, но единственным государственным языком должен быть украинский, тогда как в прошлом году две трети украинцев считали, что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине, но одна пятая – что и российскому следует дать статус государственного.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, по их мнению, какой статус должен иметь русский язык в Украине.

66% ответили, что русский язык в Украине может свободно использоваться в частной жизни, но единственным государственным языком должен быть украинский, 18% считают уместным придание русскому официального статуса в отдельных регионах, а 13% уверены, что русский должен стать государственным на всей территории Украины, 3,5% - сложно ответить.

В частности, в восточных областях, 33% говорят о едином государственном языке (украинском), еще 32% поддерживают предоставление русскому статуса регионального и 31% - предоставление русскому официального статуса по всей стране.

Также, согласно опросу, 82% респондентов считают, что все руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке, 14% не согласны, 3,8% было сложно ответить.

Опрос проводился с 14 по 19 августа среди 2 тыс. совершеннолетних жителей всех регионов (кроме оккупированного Крыма и некоторых территорий Луганской и Донецкой области) методом личного формализованного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,3%.

Ранее Українські Новини сообщали, в Раде зарегистрировали законопроект №2362, который предлагает продолжить обучение в школах на русском языке до сентября 2023 года.

В то же время фракция "Слуга народа" просит Раду проголосовать за закон №2362 о возврате обучения в школах на русском.

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