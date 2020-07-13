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  • "Слуги народа" просят Раду проголосовать закон о возврате обучения в школах на русском
13 июля 2020, понедельник, 16:01 351
Политика 2020-07-13T16:15:04+03:00
Українські Новини
"Слуги народа" просят Раду проголосовать закон о возврате обучения в школах на русском

"Слуги народа" просят Раду проголосовать закон о возврате обучения в школах на русском

Татьяна Зотова
Русский язык, Слуга народа, Александр Корниенко, Среднее образование, Законопроект №2362
Слушания по поводу русского языка. Фото: region-plus.tv
Слушания по поводу русского языка. Фото: region-plus.tv

Парламентская фракция "Слуга народа" выступила за рассмотрение на текущей пленарной неделе (14-17 июля) законопроекта №2362 о продлении возможности получения среднего образования на русском языке до сентября 2023 года.

С соответствующей инициативой о переносе данного законопроекта на текущую пленарную неделю выступил председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Раде Александр Корниенко в ходе согласительного совета парламента, передают Українські Новини.

"От нашей фракции есть просьба: законопроект №2362 - это о переходе русскоговорящих школ на украинский язык, - его обязательно включить в повестку дня на эту неделю... Он сейчас немного ниже подвинулся на следующую неделю, то есть на сентябрь, а в сентябре это уже должно происходить", - сказал он.

После внесения данного предложения председатель парламента Дмитрий Разумков обратился в аппарат Рады с просьбой включить данный законопроект в повестку дня на четверг, 16 июля.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 года под авторством народного депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского.

Документом предлагается продлить сроки права получения образования на языке национального меньшинства, не относящегося к странам Европейского Союза (ЕС), до 1 сентября 2023 года, а также исключить норму о предоставлении возможности обучаться на языках национальных меньшинств, которые относятся к странам ЕС.

Так, согласно сравнительной таблице законопроекта, предусмотрено, что лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего коренного народа или соответствующего национального меньшинства, до 1 сентября 2023 года продолжают получать такое образование&nbsp;с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

В то же время исключается норма о том, что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего национального меньшинства, до 1 сентября 2023 года продолжают получать такое образование с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

Как сообщали Українськi Новини, нардеп Бужанский предложил парламенту продлить возможность получения среднего образования на русском языке до сентября 2023 года.

Источник : Українські новини
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