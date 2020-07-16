Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском

В четверг, 16 июля, в Верховной Раде рассмотрят законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском языке до сентября 2023 года.

Законопроект нардепа Максима Бужанского ("Слуга Народа") "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в образовательных учреждениях" зарегистрирован в Раде 31 октября под №2362.



Депутат предлагает парламенту продлить возможность преподавания в средней школе на русском языке до сентября 2023 года.

"Как вы помните, русскоязычные школы должны перейти на украинский с 2020 года. А все остальные, с 2023. Это чисто дискриминационная норма, и я внес законопроект, устраняющий ее. 23, так с 23го, так сказать)", - написал депутат в Telegram-канале.



Как сообщало агентство, согласно действующему закону об образовании преподавание на языках национальных меньшинств может вестись в дошкольных учреждениях и в начальной школе.



При этом, согласно переходным положениям к закону, преподавание на официальных языках ЕС может вестись в средней школе до 1 сентября 2023 года, тогда как школьники обучавшиеся на других языках нацменьшинств должны перейти на украинский с 1 сентября 2020 года.