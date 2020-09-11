Сегодня православные празднуют Усекновение главы Иоанна Предтечи. История праздника и что нельзя делать

Вслед за тремя августовскими Спасами , сегодня, 11 сентября, православные христиане празднуют Усекновение главы Иоанна Предтечи. Об истории этого праздника, его символизме, а также о том, что категорически нельзя делать в этот день православным христианам, рассказывают Українські новини.

История праздника

Усекновение главы Иоанна предтечи это, скорее, не праздник, в классическом понимании этого слова, а день поминальный, хотя он и относится к числу Великих праздников в православной традиции.

Православные христиане в этот день вспоминают события описанные в Библии, в Новом Завете, а именно в Евангелиях. События, упоминаемые в этот день, описываются в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки.

После крещения Иисуса Христа, Иоанн Креститель, продолжал свою миссию пророка, и впал в немилость властей за то, что обличал царя Ирода, который отобрал у своего брата жену Иродиаду.

Согласно иудейскому закону, описанному в Ветхом Завете, это является грехом прелюбодейства.

За это Ирод посадил Иоанна в темницу, а позже, во время своего дня рождения, он пообещал дочери Иродиады Саломее, то есть своей падчерице, любой дар за то, что она танцевала на пиру в честь его дня рождения.

Иродиада, которая ненавидела Иоанна Крестителя, подговорила дочь просить у Ирода головы Иоанна, и Ирод, давший клятву принести падчерице любой подарок (даже половину царства), вынужден был выполнить обещание, хотя и не хотел смерти Иоанна.

В темнице Иоанну отсекают голову и приносят ее на блюде Саломее.

Именно этот эпизод Евангелий и стал основой праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Традиция вспоминать этот день появилась уже в первые века существования христианства.

Что нельзя делать в этот день

Так, как Иоанн Креститель был не только великим пророком, подготовившим путь Иисусу Христу, но еще и известным аскетом, в этот день категорически запрещается есть мясную и молочную пищу, а также рыбу.

Не рекомендуется также веселиться, петь и танцевать.

Пить алкогольные напитки в этот день также запрещается, ведь это день, когда, пир, где присутствовашие пили алкоголь, окончился кровавой казнью невиновного человека.

В то же время, известные в народе запреты брать в этот день в руки острые предметы, либо не есть круглые фрукты и овощи, которые якобы напоминают своей формой голову, являются не более чем суеверием, и православной церковью не признаются.

Этот день следует проводить в строгом посте и молитве.

Как сообщали Українські новини, в конце августа православные праздновали Успение Пресвятой Богородицы.

Также в июле праздновалась 1032-я годовщина Крещения Руси.

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